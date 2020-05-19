Новый Suzuki Swift за 7000 евро привлёк внимание автоэкспертов
Среди дешевых б/у авто найти достойный экземпляр довольно сложно. А те машины, которые без натяжки можно назвать отличными, и вовсе являются чем-то из ряда вон выходящем.
И все же, превосходные автомобили на вторичке всё же отыскать можно. Например, недавно в своей заметке редакторы голландского сайта autoblog.nl обратили внимание, что на одной из площадок онлайн-продаж появилось объявление о продаже удивительного Suzuki Swift – несмотря на внушительный возраст, у "японца" минимальные цифры на одометре. По-сути, это новая машина.
Так, у трёхдверного хетчбэка 2008 года выпуска всего 3713 км подтвержденного пробега. Как отмечает автор поста, "этот автомобиль за 12 лет проехал столько же, сколько большинство наших читателей [автомобилистов] проезжает за месяц".
Просят за этот хетч с 1,5-литровым двигателем 6950 евро, при этом известно, что у него был всего один владелец – пожилая женщина.
Как видно, минимальный пробег у старых авто всё же возможен, однако встречаются такие предложения действительно редко. И уж тем более – по приемлемым ценам.
К слову, новый Suzuki Swift из салона у нидерландских дилеров стоит от 17 999 евро. Правда, уже нет 3-дверных версий – только 5-дверные модификации.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Германии можно найти подержанные авто по 50 евро.