Новый Suzuki Swift за 7000 евро привлёк внимание автоэкспертов

Среди дешевых б/у авто найти достойный экземпляр довольно сложно. А те машины, которые без натяжки можно назвать отличными, и вовсе являются чем-то из ряда вон выходящем.

И все же, превосходные автомобили на вторичке всё же отыскать можно. Например, недавно в своей заметке редакторы голландского сайта autoblog.nl обратили внимание, что на одной из площадок онлайн-продаж появилось объявление о продаже удивительного Suzuki Swift – несмотря на внушительный возраст, у "японца" минимальные цифры на одометре. По-сути, это новая машина.

Suzuki Swift за 7000 евро autoblog.nl

Так, у трёхдверного хетчбэка 2008 года выпуска всего 3713 км подтвержденного пробега. Как отмечает автор поста, "этот автомобиль за 12 лет проехал столько же, сколько большинство наших читателей [автомобилистов] проезжает за месяц".

Suzuki Swift за 7000 евро autowereld.nl

Suzuki Swift за 7000 евро autowereld.nl

Suzuki Swift за 7000 евро autowereld.nl

Suzuki Swift за 7000 евро autowereld.nl

Просят за этот хетч с 1,5-литровым двигателем 6950 евро, при этом известно, что у него был всего один владелец – пожилая женщина.

Suzuki Swift за 7000 евро autowereld.nl

Suzuki Swift за 7000 евро autowereld.nl

Suzuki Swift за 7000 евро autowereld.nl

Как видно, минимальный пробег у старых авто всё же возможен, однако встречаются такие предложения действительно редко. И уж тем более – по приемлемым ценам.

К слову, новый Suzuki Swift из салона у нидерландских дилеров стоит от 17 999 евро. Правда, уже нет 3-дверных версий – только 5-дверные модификации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Германии можно найти подержанные авто по 50 евро.

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