Новый спортивный седан BMW замечен на тестах
В нынешнем году компания BMW представит версию CS спортивного седана BMW M5.
Спустя несколько месяцев ожидается дебют облегченной модификации M5 CS, которая в настоящее время проходит дорожные тесты в Германии.
От других версии модели М5 новинка будет отличаться облегченными спортивными сиденьями, новой выхлопной системой, ажурными колесными дисками, передним и задним спойлером, иными бамперами и диффузором, а также собственными настройками.
Под капотом новинки расположится 4,4-литровый мотор V8 с двумя турбинами. Ожидается, что CS будет мощнее 617-сильной версии M5 Competition. Есть информация, что на BMW M5 CS может дебютировать существенно обновленный V8 со вспомогательным электромотором.
Новая модификация модели M5 станет частью программы планового обновления семейства BMW 5 Series. Ожидается, что версия M5 CS будет представлена во второй половине после презентации рестайлинговой "пятерки" BMW.
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