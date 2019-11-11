Новый соперник Tesla Model S похвастал солидным запасом хода

Karma Revero GT 2020 – амбициозный автомобиль, который хочет угодить многим покупателям. Это касается ценителей автомобильного дизайна и сторонников экологического транспорта.

Что-то знакомое, правда? Как напоминает OBOZREVATEL, похожую нишу уже занимает Tesla. Теперь почти за тех же покупателей будет бороться и Karma. Правда, в этом ей поможет гибридная силовая установка.

Karma Revero GT поборется за покупателей электромобилей karmaautomotive.com

Суммарная мощность бензинового двигателя BMW объемом 1,5 л и двух электромоторов составляет 535 л.с. и 746 Нм крутящего момента. Батарейный блок емкостью 28 кВтч позволяет преодолевать 98 км исключительно с помощью электротяги – рекорд для плагин-гибридных авто.

Дизайн новинки основан на Fisker Karma 2011 года и представляет, грубо говоря, его рестайлинг. Изменился дизайн бамперов и наружной оптики, в салоне произошли еще более мелкие изменения.

Karma Revero GT выглядит длинным и широким, но довольно низким автомобилем karmaautomotive.com

Главное – производительность. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 с, максимальная скорость составляет 201 км/ч. Общий запас хода, включая 98 "электрических" км, равен 531 км.

В интерьере Karma Revero GT внимание привлекает крупный экран мультимедиа karmaautomotive.com

Не так уж и много. Однако не стоит забывать – это гибрид. Поэтому на любой заправке за несколько минут можно решить вопросы опустевшего бака и отправиться дальше. Но за Karma Revero GT придется немало заплатить – 135 тыс. долларов. Видимо, новинка останется выбором для редких энтузиастов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Электрификация добралась до самых неожиданных автомобилей. Легендарный "Мерседес Гелендваген" вот-вот получит электромотор и батарею.

Новый гибридный кроссовер Citroen похвастал невероятно низким расходом топлива.

Первый электромобиль Mini оказался очень популярным и вызвал настоящий ажиотаж на рынке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!