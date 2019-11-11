Главная Новости
11 ноября • обновлено в 10:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Новый соперник Tesla Model S похвастал солидным запасом хода

269 Читать материал на украинском

Karma Revero GT 2020 – амбициозный автомобиль, который хочет угодить многим покупателям. Это касается ценителей автомобильного дизайна и сторонников экологического транспорта.

Что-то знакомое, правда? Как напоминает OBOZREVATEL, похожую нишу уже занимает Tesla. Теперь почти за тех же покупателей будет бороться и Karma. Правда, в этом ей поможет гибридная силовая установка.

Karma Revero GT поборется за покупателей электромобилей

Karma Revero GT поборется за покупателей электромобилей

karmaautomotive.com

Суммарная мощность бензинового двигателя BMW объемом 1,5 л и двух электромоторов составляет 535 л.с. и 746 Нм крутящего момента. Батарейный блок емкостью 28 кВтч позволяет преодолевать 98 км исключительно с помощью электротяги – рекорд для плагин-гибридных авто.

Новости
Убийца Tesla из Китая — кроссовер с запасом хода 650 км

Дизайн новинки основан на Fisker Karma 2011 года и представляет, грубо говоря, его рестайлинг. Изменился дизайн бамперов и наружной оптики, в салоне произошли еще более мелкие изменения.

Karma Revero GT выглядит длинным и широким, но довольно низким автомобилем

Karma Revero GT выглядит длинным и широким, но довольно низким автомобилем

karmaautomotive.com

Главное – производительность. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 с, максимальная скорость составляет 201 км/ч. Общий запас хода, включая 98 "электрических" км, равен 531 км.

В интерьере Karma Revero GT внимание привлекает крупный экран мультимедиа

В интерьере Karma Revero GT внимание привлекает крупный экран мультимедиа

karmaautomotive.com

Не так уж и много. Однако не стоит забывать – это гибрид. Поэтому на любой заправке за несколько минут можно решить вопросы опустевшего бака и отправиться дальше. Но за Karma Revero GT придется немало заплатить – 135 тыс. долларов. Видимо, новинка останется выбором для редких энтузиастов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости автомира
Теги
авто гибрид новости Karma
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения