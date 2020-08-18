Новый соперник Renault Logan от Kia уже готов. Фото

Новый Kia Rio 2021 модельного года – соперник таких бюджетных седанов, как Renault Logan, Hyundai Accent и Peugeot 301. Новый автомобиль уже рассекретили на официальных фото.

Рестайлинг седана Киа Рио прошел под знаком агрессивности. Автомобиль получил новые передние фары с "клыками" и росчерками дневных ходовых огней сложной формы.

Решетка стала крупнее, увеличились в размерах воздухозаборники переднего бампера. Появился серебристый декор и более сложная пластика поверхностей.

Спереди новый бюджетный седан выглядит агрессивно. Фото: Kia

Сзади появились обновленные фонари. Как и прежде, они объединены светодиодной полоской, но их графика изменилась. Патрубки выхлопной системы получили треугольную форму, но один из них добавили для декоративной симметричности.

Корма Kia Rio 2021 привлекает внимание фонарями и бампером. Фото: Kia

Также появились новые колесные диски диаметром 15 и 16 дюймов. Фото интерьера Kia Rio 2021 пока нет. О новых моторах не сообщается. Скорее всего, в гамме остались прежние 1,4 (100 л.с.) и 1,6 (123 л.с.).

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