Новый Skoda Kodiaq станет самой дорогой моделью бренда

Спортивный кроссовер Skoda Kodiaq RS появился в 2018 году. Пришло время улучшить эту быструю модель. А затем она исчезнет из модельной линейки чешского бренда.

Новая модификация под названием Skoda Kodiaq RS Challenge машет рукой на прощание и отличается от стандартного RS более богатым оснащением, в которое входят трехзонный климат-контроль, электропривод багажной дверцы, камеры кругового обзора и электрические регулировки передних кресел.

Skoda Kodiaq RS скоро покинет рынок skoda-auto.com

В чем причина отказа от такой замечательной машины? Volkswagen Group решил больше не использовать 2-литровый турбодизель в моделях своих брендов. Kodiaq RS как раз оснащается этим агрегатом, его мощность составляет 240 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Skoda Kodiaq RS скоро покинет рынок skoda-auto.com

Этот мощный мотор в целом соответствует современным экологическим требованиям, хотя и является одним из наиболее "вредных" двигателей VW Group. Это портит общую статистику, к тому же нормы по выбросам постоянно ужесточаются. Модифицировать под них и без того сложный и дорогой в производстве агрегат не хотят.

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Таким образом, спортивный кроссовер Шкода Кодьяк скоро превратится в коллекционный автомобиль. Ведь на конвейере модель пробыла совсем недолго. Прощальную версию Challenge подготовят ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

Skoda Kodiaq RS появился всего два года назад skoda-auto.com

Skoda Kodiaq RS появился всего два года назад skoda-auto.com

Скорее всего, все 300 машин останутся на чешском рынке. Там за каждый экземпляр попросят 50 900 евро. При этом даже большой внедорожный универсал Skoda Superb Scout стоит на родине от 38 600 евро.

Салон Skoda Kodiaq RS skoda-auto.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Skoda Octavia получила очень опасного соперника из Китая, который будет намного дешевле.

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