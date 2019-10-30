Ни остановить, ни померить: юрист рассказал о "белых пятнах" в новом штрафе за детские кресла

Украинских водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресел только в случаях, когда полиция будет останавливать их за другие нарушения правил дорожного движения.

Об этом рассказал в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко. По его словам, правоохранители столкнутся с трудностями, поскольку соблюдение данной нормы ПДД тяжело проверить.

На вопрос, как патрульные будут определять нарушение, Конюшко ответил: "Исключительно во время остановки транспортного средства в результате нарушения им других правил дорожного движения. Это будет "бонусом". Безусловно, правильная инициатива, но возникает вопрос относительно реального действия указанной нормы".

"Сейчас существуют вопросы относительно остановки транспортного средства, которое не нарушало правила дорожного движения, исключительно для его проверки. Таким образом, останавливать транспортное средство и выявлять указанное нарушение работники полиции смогут при каком-то другом нарушении", – пояснил эксперт.

По словам юриста, новая норма ПДД будет обязательной и для такси.

"Будет та же самая ответственность, что и обычное транспортное средство. Таксист должен перевозить пассажиров с детьми в том числе и с помощью кресел безопасности для детей. Для них нет исключения", – подчеркнул он.

Конюшко отметил, что в законопроекте содержатся ограничения относительно роста и возраста детей, которых надо перевозить в автокресле.

"Тут интересен вопрос предоставления полномочий представителям полиции относительно измерения роста ребенка. Забавный вопрос, но он возникнет рано или поздно", – отметил он.

lada.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября Верховная Рада Украины ввела штрафы за перевозку детей не в автокреслах. Водителям-нарушителямпридется заплатить от 510 до 850 гривен.

Согласно Правилам дорожного движения, запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет и рост которых не превышает 145 см без специальных удерживающих устройств.

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