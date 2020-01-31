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31 января • обновлено в 19:38
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Новый семиместный кроссовер Chery неожиданно поймали на улице

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Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 – самый большой SUV китайского автопроизводителя. Эту модель заметили на дорогах общего пользования в обновленном виде.

Как выяснил OBOZREVATEL, кроссовер Чери Тигго 8 появился в модельной линейке бренда не так давно – в 2018 году. При этом в 2019-ом семейный кроссовер претерпел обновление. Но на этом компания не останавливается, ведь замеченный тестовый прототип демонстрирует очередные изменения.

На улице внезапно заметили обновленный Chery Tiggo 8

На улице внезапно заметили обновленный Chery Tiggo 8

autohome.com.cn

Интересно, что такие частые обновления китайские производители практикуют в случае неудовлетворительных продаж. Однако Chery Tiggo 8 отлично закрепился на рынке. Например, дома крупный кроссовер стал самой продаваемой моделью Chery. Видимо, очередной рестайлинг призван усилить хорошие результаты.

У Chery Tiggo 8 изменится дизайн

У Chery Tiggo 8 изменится дизайн

autohome.com.cn

Новый Чери Тиго 8 2020, судя по фото, получит новые бамперы, другую наружную светотехнику и переднюю решетку. Вероятнее всего, дизайн выполнят в стиле премиального кроссовера Exeed TXL, производством которого также занимается компания Chery.

Салон Chery Tiggo 8 получит легкие изменения

Салон Chery Tiggo 8 получит легкие изменения

autohome.com.cn

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Интересно, что Tiggo 8 после обновления впервые может получить опциональную систему полного привода. Прежде крупный кроссовер предлагали исключительно с передними ведущими колесами. На рынок Поднебесной новинка выйдет до конца 2020 года.

Кроссовер Exeed TXL поделился дизайном с Chery Tiggo 8 2020

Кроссовер Exeed TXL поделился дизайном с Chery Tiggo 8 2020

cheryinternational.com

Так кроссовер Chery Tiggo 8 выглядит сейчас

Так кроссовер Chery Tiggo 8 выглядит сейчас

cheryinternational.com

OBOZREVATEL сообщал, что компания Chery представила новый компактный кроссовер с ярким дизайном.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости новые авто кроссовер китайский автомобиль авто
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