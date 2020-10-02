Китайский конкурент Skoda Octaiva оказался "копией" Hyundai и Mercedes

Британская марка MG, которая принадлежит китайской группе, SAIC представила на автосалоне в Пекине новое поколение модели MG5. Автомобиль, который будет соперничать, среди прочего, со Skoda Octavia 8, выделяется новым внешним видом и "техникой".

Первое, чем удивил новый MG5, это дизайн. Как справедливо отмечает Carscoops, седан оказался очень похожим на новую Hyundai Elantra и Mercedes-Benz CLA. В целом же он получил более современный вид благодаря характерной радиаторной решетке с черной отделкой, сложным скульптурным линиям, "злым" бамперам, другими фарам, тонированными задними фонарями и более агрессивному заднему диффузорому.

Новый MG5. Фото: carscoops.com

Интерьер также претерпел изменения: появилась новая приборная панель и центральная консоль, а материалы отделки стали более качественными.

Новый MG5. Фото: carscoops.com

Новый MG5. Фото: carscoops.com

Габариты MG5 2021 следующие: длина составляет – 4675 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1480 мм, а колесная база – 2680 мм.

Новый MG5. Фото: carscoops.com

В продажу новинка поступит с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л.с. и 1,5-литровым турбомотором мощностью 173 л.с. Сначала его получат китайские дилеры, чуть позже – британские.

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