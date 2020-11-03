Новый седан Audi A3 удлинили для Китая

На автосалоне в Гуанчжоу состоится презентация нового седана Audi A3 L для китайского рынка.

Об этом сообщает портал XCar. Как стало известно китайским журналистам, на выставке, которая откроется 22 октября, дебютирует не только обычный "европейский" седан Audi A3, но и его "китайская" версия, которая традиционно будет длиннее и получит ряд внешних отличий.

Внешне версия A3 L для Поднебесной будет отличаться иными бамперами, а также слегка видоизмененной облицовкой радиатора. Удлиненная версия имеет длину 4548 мм (+53 мм), а колесная база достигает 2680 мм (+44 мм).

За счет увеличения размеров расширены дверные проемы, а также стало больше пространства в ногах для задних пассажиров. Выпускать Audi A3 L будут на заводе FAW-Volkswagen в Фошане, где Audi A3 производится сейчас параллельно с кроссоверами Audi Q3 и Q2L.

В салоне новинки два цифровых дисплея. Диагональ приборной шкалы 12,3 дюйма, в мультимедийная система по центру торпеды имеет диагональ 10,1 дюйм.

Первоначально для новинки будет предложен бензиновый мотор с турбонаддувом 1.4 TFSI (150 л.с., 250 Нм). Новый турбомотор 1.5 TFSI с аналогичной отдачей появится позже. В паре с ними будет работать 7-ступенчтая роботизированная трансмиссия S tronic, а вся мощь мотора будет передаваться на передние колеса.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Audi и FAW основали СП по выпуску электромобилей.