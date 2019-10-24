Новый седан Alpina B3 разогнали до 303 км/ч

На Токийском автосалоне представили новый седан Alpina B3 на базе BMW 3 Series.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Продукция немецкого тюнингового ателье Alpina пользуется заслуженной популярностью в Японии, где продукция бренда представлена с 1979 года. В этом году на автосалоне в Токио компания презентовала новый седан Alpina B3, который призван составить конкуренцию будущему BMW M3 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца)..

Alpina B3 оснащена 3-литровой рядной "шестеркой" с двумя турбинами. С их помощью мощность мотора удалось увеличить до 462 л.с., а крутящий момент достигает 700 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат". Реализовать потенциал новинки помогает полноприводная трансмиссия. С таким серьезным арсеналом Alpina B3 разгоняется до первой "сотни" за 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 303 км/ч.

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Среди других технических особенностей новинки – спортивный задний дифференциал, усиленные тормозные механизмы и стабилизаторы, адаптивные амортизаторы и спортивные пружины от Eibach.

Alpina B3 alpina.de

Alpina B3 alpina.de

Alpina B3 alpina.de

Покупателям Alpina B3 предлагается широкий выбор эксклюзивных материалов отделки салона, стильные 20-дюймовые диски, аэродинамический обвес и фирменные цвета кузова Alpina Blue Metallic и Alpina Green Metallic. Новый седан можно будет заказать уже в первой половине 2020 года.

Alpina B3 alpina.de

Alpina B3 alpina.de

Alpina B3 alpina.de

Alpina B3 alpina.de

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