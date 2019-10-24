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24 октября • обновлено в 16:41
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Новый седан Alpina B3 разогнали до 303 км/ч

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На Токийском автосалоне представили новый седан Alpina B3 на базе BMW 3 Series.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Продукция немецкого тюнингового ателье Alpina пользуется заслуженной популярностью в Японии, где продукция бренда представлена с 1979 года. В этом году на автосалоне в Токио компания презентовала новый седан Alpina B3, который призван составить конкуренцию будущему BMW M3 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца)..

Alpina B3 оснащена 3-литровой рядной "шестеркой" с двумя турбинами. С их помощью мощность мотора удалось увеличить до 462 л.с., а крутящий момент достигает 700 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат". Реализовать потенциал новинки помогает полноприводная трансмиссия. С таким серьезным арсеналом Alpina B3 разгоняется до первой "сотни" за 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 303 км/ч.

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Среди других технических особенностей новинки – спортивный задний дифференциал, усиленные тормозные механизмы и стабилизаторы, адаптивные амортизаторы и спортивные пружины от Eibach.

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Покупателям Alpina B3 предлагается широкий выбор эксклюзивных материалов отделки салона, стильные 20-дюймовые диски, аэродинамический обвес и фирменные цвета кузова Alpina Blue Metallic и Alpina Green Metallic. Новый седан можно будет заказать уже в первой половине 2020 года.

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Alpina B3

Alpina B3

alpina.de

Как писал ранее OBOZREVATEL, на выставке тюнинга SEMA-2019 дебютирует один из самых мощных Ford Mustang.

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Тема
Новости автомира
Место
Япония Токио
Тег
BMW
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