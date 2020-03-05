Новый Renault Duster превратили во внедорожник c передним приводом

Новый Renault Duster появился на одном из крупнейших рынков мира. При этом дешевый кроссовер получил особую модификацию для сурового бездорожья.

Как выяснил OBOZREVATEL, новую модель Рено Дастер подготовили для Южной Америки. От глобальной версии, представленной в том числе на украинском рынке, такой автомобиль заметно отличается. В особенности это касается внедорожного варианта.

Renault Duster 2020 с пакетом для бездорожья group.renault.com

Новый Renault Duster для "грязных" поездок в первую очередь выделяется за счет доработанного дизайна. Модифицированный передний бампер получил специальный блок с дополнительной светотехникой. Благодаря этому новинку легко отличить от стандартной модели.

Новый Renault Duster получил повышенный клиренс group.renault.com

Кроме того, кузов обильно украсили неокрашенным темным пластиком – даже колесные арки получили соответствующие элементы. Также новый Рено Дастер может похвастать увеличенным до 237 мм дорожным просветом (против 210 мм у стандартной модели).

Внедорожный пакет для Renault Duster выделяется дополнительными элементами и пластиковыми деталями group.renault.com

Двигатели Renault Duster 2020:

атмосферный 1,6 л (бензин, 118 л.с.)

атмосферный 1,6 л (этанол, 120 л.с.)

турбированный 1,3 л (бензин, 150 л.с.)

Последний мотор поступит в продажу немного позже. С ним, вероятно, новый Renault Duster в Южной Америке предложат с полноприводной трансмиссией. Но первое время покупателям будет доступен кроссовер с 1,6-литровым агрегатом и только с передним приводом. Такая странная модификация для бездорожья.

Салон Рено Дастер 2020 получил новую мультимедийную систему group.renault.com

Салон Renault Duster претерпел некоторые изменения. В частности, здесь появился увеличенный экран информационно-развлекательной системы. Теперь передняя панель в точности повторяет Renaut Arkana, который готовится к выходу на глобальный рынок. На данный момент этот стильный кроссовер представлен в некоторых развивающихся странах, но с появлением в Европе может получить другой салон – от нового Renault Captur 2020.

Украинский Renault Duster выглядит немного по-другому group.renault.com

Кроссовер Renault Duster – один из лидеров рынка новых авто в Украине group.renault.com

За Рено Дастер 2020 в базовой комплектации попросят порядка 390 тысяч в пересчете на гривны. Для сравнения, купить Renault Duster в Украине можно от 350 тыс. без учета бонусных предложений.

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