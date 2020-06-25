Новый рейтинг качества авто шокировал результатами

Американский маркетингово-информационный сервис JD Power представил свой очередной рейтинг качества новых авто. И в этом году его результаты неподдельно удивляют – на первом месте расположилась марка, которую никто не ожидал увидеть даже в ТОП-10.

На протяжении шести лет подряд лидером JD Power безоговорочно был бренд Kia. Но в 2020-м он разделил первое место с Dodge!

Dodge carscoops.com

Как справедливо пишет Carscoops, автомобили Dodge никогда не славились качеством. Почему же тогда им досталась победа? В JD Power заявляют, что "качество новых автомобилей [в основном] зависит от безотказных технологий". И вот этом американский бренд действительно оказался хорош.

В целом исследователи выяснили, что у Доджей было зафиксировано 136 дефектов на сотню автомобилей в течение первых 90 дней владения. Точно такие же показатели и у Киа. Далее идут марки Chevrolet и Ram, на их счету – по 141 проблеме на 100 авто. Замыкают пятерку лидеров Genesis (142), Mitsubishi (148) и Buick (150).

Что же касается аутсайдеров, здесь "впереди всей планеты" премиальные бренды. В пятерку антирейтинга вошел Jaguar со своими 190 дефектами на сотню автомобилей, Mercedes, который показал 202 проблемы, Volvo (210), Audi (225) и Land Rover (228). Но все же худший результат продемонстрировала Tesla – у этой марки было зафиксировано более 250 на сотню автомобилей.

Полный рейтинг Скриншот сайта JD Power

Наконец, есть результаты и по конкретным моделям. Самым качественным авто признали Chevrolet Sonic, который в Европе больше известен как Aveo. Среди других победителей – Audi A3, Cadillac CT5, Ford Mustang и Genesis G70. Также нашлось "место под солнцем" BMW 8-Series, Nissan Maxima, Lexus GX и Jaguar E-Pace.

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