Новый Porsche 911 GT3 рассекретили до премьеры

Сергей Иванов Новости 16:51, 24.11.2020 Обновлено: 16:51, 24.11.2020

Новейший суперкар от Porsche – купе 911 GT3 – попал в объективы фотошпионов в Германии.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новинка проходит финальную серию дорожных тестов в компании с еще одним "заряженным" Porsche Cayman GT4 RS.

Новый Porsche 911 GT3 проходит финальную серию дорожных тестов в компании с еще одним "заряженным" Porsche Cayman GT4 RS
carscoops.com

Новый Porsche 911 GT3 (992) будет официально презентован до конца нынешнего года, но увидеть его во всей красе можно уже сейчас. Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес, который позволит контролировать мощную машину на трассе.

2022 Porsche 911 GT3
carscoops.com

Обращают на себя заднее антикрыло сложной формы, а также массивный диффузор, по центру которого расположились два хромированных патрубка выхлопной системы. Также стоит отметить ажурные легкосплавные диски и увеличенные тормозные диски.

2022 Porsche 911 GT3
carscoops.com

Автомобиль получит в свое распоряжение атмосферный оппозитный мотор объемом 4 литра. Ожидается, что шестицилиндровый силовой агрегат будет выдавать "на-гора" свыше 500 л.с. Покупатели смогут выбирать между 6-ступенчатой механической КП или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач PDK с двойным сцеплением.

2022 Porsche 911 GT3
carscoops.com
2022 Porsche 911 GT3
carscoops.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Porsche и Audi готовят электрические кроссоверы.

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