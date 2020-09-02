Новый Peugeot 3008 показали официально. Фото и характеристики

Кроссовер Peugeot 3008 изменился благодаря новой внешности. Фото: Peugeot.
Компактный кроссовер Peugeot 3008 обновили для 2021 модельного года. Автомобиль получил довольно агрессивный дизайн и новое оснащение.
Главные изменения внешности сосредоточены в передней части. Изменилась форма фар, появились вертикальные "клыки" ДХО в стиле других моделей Peugeot, решетка увеличилась в размерах, изменилось оформление бампера.
Сзади слегка обновили фонари и бампер. Салон Peugeot 3008 получил более крупный монитор информационно-развлекательной системы диагональю 10 дюймов. Также появились улучшенные материалы отделки.
бензиновый 1,2 л (130 л.с.)
бензиновый 1,6 л (180 л.с.)
дизель 1,5 л (130 л.с.)
дизель 2 л (180 л.с.)
две гибридные модификации (225 и 300 л.с.)
В продажу обновленный французский кроссовер отправится до конца 2020 года.
Корма кроссовера претерпела незначительные изменения. Фото: Peugeot
Салон Peugeot 3008 выглядит современнее за счет крупного монитора. Фото: Peugeot
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о раритетном 70-летнем Peugeot в идеальном состоянии, который выставили на продажу в Киеве.
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