Новый Peugeot 3008 показали официально. Фото и характеристики

Компактный кроссовер Peugeot 3008 обновили для 2021 модельного года. Автомобиль получил довольно агрессивный дизайн и новое оснащение.

Главные изменения внешности сосредоточены в передней части. Изменилась форма фар, появились вертикальные "клыки" ДХО в стиле других моделей Peugeot, решетка увеличилась в размерах, изменилось оформление бампера.

Сзади слегка обновили фонари и бампер. Салон Peugeot 3008 получил более крупный монитор информационно-развлекательной системы диагональю 10 дюймов. Также появились улучшенные материалы отделки.

Двигатели Peugeot 3008:

бензиновый 1,2 л (130 л.с.)

бензиновый 1,6 л (180 л.с.)

дизель 1,5 л (130 л.с.)

дизель 2 л (180 л.с.)

две гибридные модификации (225 и 300 л.с.)

В продажу обновленный французский кроссовер отправится до конца 2020 года.

Корма кроссовера претерпела незначительные изменения. Фото: Peugeot

Салон Peugeot 3008 выглядит современнее за счет крупного монитора. Фото: Peugeot

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о раритетном 70-летнем Peugeot в идеальном состоянии, который выставили на продажу в Киеве.

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