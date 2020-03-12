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12 марта • обновлено в 13:20
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Новый Peugeot 2008 превратили в бюджетный кроссовер. Фото

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В новом поколении кроссовер Peugeot 2008 стал современнее и эффектнее. При этом новинка спешит на украинский рынок. Но китайцы уже превратили эту модель в более дешевый автомобиль.

В КНР у компании Peugeot есть совместное предприятие с Dongfeng. Очередной плод сотрудничества – кроссовер Dongfeng Aeolus Yixuan RV, который построен на платформе нового Пежо 2008.

Новый китайский кроссовер Dongfeng построен на базе Peugeot

Новый китайский кроссовер Dongfeng построен на базе Peugeot

dongfeng-global.com

При этом новинка оказалась немного крупнее Peugeot. Длина составила 4610 мм вместо 4300 мм, а колесную базу растянули до 2680 мм (против 2650 мм у кроссовера 2008).

Внешне новинка почти не похожа на 2008

Внешне новинка почти не похожа на 2008

dongfeng-global.com

Новый китайский кроссовер получил собственный дизайн, хотя некоторое сходство с французским автомобилем просматривается благодаря стильному "рубленому" дизайну и двухцветной схеме окраски кузова.

Новый Peugeot 2008 превратили в бюджетный кроссовер. Фото

autohome.com.cn

Новинку Dongfeng оснастили своими двигателями: 1-литровым на 125 л.с. и мотором объемом 1,5 л мощностью 150 л.с. Купить новый кроссовер Yixuan RV можно будет уже в этом году. Правда, пока такая возможность будет доступна только в Китае. Прогнозируемая базовая стоимость – 11-12 тыс. долларов.

Эффектный кроссовер Peugeot 2008 выступил основой для китайской модели

Эффектный кроссовер Peugeot 2008 выступил основой для китайской модели

peugeot.com

Компактный кроссовер Пежо 2008 немного меньше, чем Dongfeng Aeolus Yixuan RV

Компактный кроссовер Пежо 2008 немного меньше, чем Dongfeng Aeolus Yixuan RV

peugeot.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о подделке Toyota Land Cruiser 200 из Китая, которую поймали на дороге средь бела дня.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Dongfeng Peugeot кроссовер китайский автомобиль бюджетный автомобиль новые авто авто
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