Новый Peugeot 2008 превратили в бюджетный кроссовер. Фото

В новом поколении кроссовер Peugeot 2008 стал современнее и эффектнее. При этом новинка спешит на украинский рынок. Но китайцы уже превратили эту модель в более дешевый автомобиль.

В КНР у компании Peugeot есть совместное предприятие с Dongfeng. Очередной плод сотрудничества – кроссовер Dongfeng Aeolus Yixuan RV, который построен на платформе нового Пежо 2008.

Новый китайский кроссовер Dongfeng построен на базе Peugeot dongfeng-global.com

При этом новинка оказалась немного крупнее Peugeot. Длина составила 4610 мм вместо 4300 мм, а колесную базу растянули до 2680 мм (против 2650 мм у кроссовера 2008).

Внешне новинка почти не похожа на 2008 dongfeng-global.com

Новый китайский кроссовер получил собственный дизайн, хотя некоторое сходство с французским автомобилем просматривается благодаря стильному "рубленому" дизайну и двухцветной схеме окраски кузова.

autohome.com.cn

Новинку Dongfeng оснастили своими двигателями: 1-литровым на 125 л.с. и мотором объемом 1,5 л мощностью 150 л.с. Купить новый кроссовер Yixuan RV можно будет уже в этом году. Правда, пока такая возможность будет доступна только в Китае. Прогнозируемая базовая стоимость – 11-12 тыс. долларов.

Эффектный кроссовер Peugeot 2008 выступил основой для китайской модели peugeot.com

Компактный кроссовер Пежо 2008 немного меньше, чем Dongfeng Aeolus Yixuan RV peugeot.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о подделке Toyota Land Cruiser 200 из Китая, которую поймали на дороге средь бела дня.

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