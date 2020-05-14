Новый Opel Corsa прибыл в Украину: цены и комплектации

Opel представил в Украине главную премьеру бренда – хэтчбек Corsa шестой генерации.

Новинка уже успела завоевать симпатии европейских покупателей, а также титул "Лучшая автомобильная покупка в Европе" конкурса Autobest 2020. В активе нового Opel Corsa – привлекательная внешность, современные технологии, традиционно высокое немецкое качество и привлекательная цена.

Новый Opel Corsa 2020 opel.com

Использование новой платформы CMP позволило снизить массу машины по сравнению с предшественником на 108 кг. Вместе с улучшенной аэродинамикой это позитивно сказалось на расходе топлива.

Новый Opel Corsa 2020 opel.com

Дизайн новинки обладает всеми "фамильными" чертами бренда, включая раскосые фары с фирменными "молниями" ДХО. Кроме того, новая Corsa стала крупнее: длина выросла до 4060 мм, а колесная база составляет 2538 мм. В результате пятидверный хэтчбек имеет просторный салон с багажным отделение на 309 л поклажи.

Салон Opel Corsa 2020 opel.com

Интерьер модели отличается элегантной передней панелью с мягкими отделочными материалами, классическим 3-спицевым рулевым колесом, а также интегрированным сенсорным дисплеем (7- или 10-дюймовый) с поддержкой технологий Android Auto и Apple CarPlay. Но главной особенностью Opel Corsa является цветной многофункциональный ЖК-дисплей вместо традиционных приборов – редкость для автомобилей В-класса.

Салон Opel Corsa 2020 opel.com

На украинском рынке новая Corsa предлагается в трех версиях: Edition, Elegance и Elegance Plus. Уже в начальной комплектации автомобиль имеет системы распознавания дорожных знаков и контроль рядности движения, систему экстренного торможения Active Safety Brake и функцию распознавания усталости водителя. В качестве опции можно заказать камеру заднего вида с круговым обзором, светодиодные фары, ассистент дальнего света, систему контроля за слепыми зонами и т.д.

Покупатели смогут выбирать между двумя бензиновыми 1,2-литровыми двигателями – атмосферный мощностью 75 л.с. и турбированным на 130 л.с. Базовый мотор работает в паре с 6-ступенчатой "механикой", а для более мощной модификации предлагается 8-ступенчатый "автомат".

Новый Opel Corsa 2020 opel.com

Автомобиль уже доступен у дилеров Opel по всей Украине, а стоимость новинки стартует с отметки 396,7 тысяч грн.

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