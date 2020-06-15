Новый Nissan X-Trail: соперник Toyota RAV4 представлен официально

Новый Nissan X-Trail 2021 модельного года уже представлен официально. В первую очередь японский кроссовер выделяется за счет яркого и запоминающегося дизайна. На фото изображен Nissan Rogue – спецификация для США.

Среднеразмерный кроссовер Ниссан всегда характеризовала спокойная и в большей степени традиционная внешность. Теперь автомобиль выглядит смело и необычно.

Новый Nissan X-Trail (Nissan Rogue 2021) показали на официальных фото

Передняя решетка стала намного больше, ее размеры подчеркивает хромированная V-образная окантовка. Передние фары теперь разделены на две горизонтальные секции. Под ними в бампер встроены крупные воздухозаборники.

В задней части заметен эволюционный дизайн: фонари стали более узкими и вытянулись по горизонтали, а проем багажника теперь имеет более практичную форму. Завершает силуэт аккуратный спойлер на крыше с интегрированным стоп-сигналом.

В профиль кроссовер Nissan X-Trail 2021 модельного года выглядит довольно строго

Салон Nissan X-Trail 2021 выглядит очень свежо. Изменилась архитектура и форма всех элементов. Над передней панелью возвышается стандартный 8-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы. В качестве опции доступен экран диагональю 9 дюймов. Мультимедийная система поддерживает синхронизацию с Apple CarPlay и Android Auto.

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Пока на рынке США можно будет купить NIssan Rogue с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 181 л.с. Европейская спецификация X-Trail внешне и в салоне будет соответствовать "американскому" брату, но будет предложена с более широкой моторной гаммой.

Салон Nissan X-Trail 2021

Интерьер Nissan X-Trail полностью переработан

Главные соперники нового кроссовера Ниссан – Toyota RAV4, Mazda CX-5, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Skoda Kodiaq.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новой спортивной модели Nissan, которую производитель решился создать. Модель выполнена в стиле знаменитого предшественника.