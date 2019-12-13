Новый Nissan X-Trail будет похожим на Juke 2020. Фото

В распоряжении наших зарубежных коллег оказались шпионские фото нового Nissan X-Trail 2021. Несмотря на камуфляж на кузове, кое-какие выводы о дизайне будущего SUV уже можно сделать.

На снимках, которые опубликовало издание Carscoops, изображен Nissan Rogue – под этим именем X-Trail продаётся в Северной Америке. С точки зрения дизайна X-Trail и Rogue всегда мало чем отличались, поэтому те изменения в автомобиле, которые можно увидеть на этих фото, стоит ожидать и на европейской версии машины (такая продаётся, в том числе, и в Украине).

Nissan X-Trail 2021 на шпионских фото carscoops.com

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Итак, что же нам уготовили японцы? В глазу сразу бросается передняя часть авто: новый Nissan X-Trail 2021 получит раздельную оптику и фирменную радиаторную решётку V-Motion, которая значительно крупнее существующей. Всё это говорит о том, что новый кроссовер будет похожим на Nissan Juke 2020, дебютировавший в этом году.

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Nissan Juke 2020 global.nissannews.com

Если смотреть в профиль, автомобиль выглядит стремительно и динамично – благодаря поднимающейся у кормы поясной линии и пологой линии крыши.

Nissan X-Trail 2021 на шпионских фото carscoops.com

Nissan X-Trail 2021 на шпионских фото carscoops.com

Что же касается задней части, здесь также произойдут изменения: Nissan X-Trail 2021 обзаведется новыми горизонтальными светодиодными фонарями и большим спойлером на крыше, который "заступает" аж на окна.

Nissan X-Trail 2021 на шпионских фото carscoops.com

Nissan X-Trail 2021 на шпионских фото carscoops.com

В салоне "японца" пропишется мультимедиа с крупным экраном на центральной консоли и полностью цифровая приборка, которая явно технологичнее той, что используется в нынешнем поколении. Между сиденьями обращает на себя внимание массивный переключатель трансмиссии и крупный диск, отвечающий за регулирование режимов движения.

Nissan X-Trail 2021 - таким он может быть carscoops.com

По техническим характеристикам Nissan X-Trail 2021 сказать пока что-нибудь сложно. В Украине актуальный "Икс-Трейл" представлен с двумя бензиновыми (2.0 и 2.5 на 144 и 171 л.с. соответственно) одним дизельным агрегатом (1.6 130 л.с.). Трансмиссия – "механика" и CVT, привод –2WD или 4WD в зависимости от мотора.

Дебютирует Nissan X-Trail 2021 в следующем году.

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