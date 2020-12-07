Новый Nissan Qashqai готовится к премьере

Дебют Nissan Qashqai нового поколения ожидается в первой половине будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В преддверии премьеры в компании Nissan поделились информацией о новинки и рассказали о некоторых особенностях модели.

Автомобиль стал просторнее своего предшественника за счет увеличения габаритных размеров модели и колесной базы. Так, расстояние на уровне коленей задних пассажиров увеличено до 608 мм (+28 мм), кроме того увеличено расстояние между передними креслами. Высота от потолка до подушек передних и задних сидений увеличена на 15 мм.

Для отделки салона использованы новые современные материалы. Форма сидений и возможности для их регулировок улучшены для повышения комфорта. Оптимизирована высота сидений, а также регулировки угла наклона подушки переднего сидения.

В списке опций появилась память положения сидений, а также функция массажа. Приятным дополнением станет подогрев руля. Обзорность с водительского места стала лучше за счет изменения угла обзора и более тонких передних стоек. Кроме того, наружные зеркала теперь располагаются не на стойках, а непосредственно на дверях.

Дверь багажника получила электропривод и функцию бесконтактного доступа. Общий объем багажника вырос на 50 л за счет усовершенствованию конструкции задней подвески. Конфигурацию отделения можно менять с помощью системы Flexible Luggage Board. Дополнительное освещение облегчит процесс погрузки/выгрузки в темное время суток, а розетка на 12В пригодится в дальней дороге, например, для подключения холодильника.

Для повышения удобства усовершенствованы даже отделения для различных мелочей в салоне, например, расстояние между подстаканниками и их положение, а в дверных панелях теперь можно хранить бутылки объемом до 1,5 л.

Новый Qashqai получил современную информационно развлекательную систему с расширенным функционалом, подключением смартфонов через Android Auto и Apple CarPlay, высококачественным 9-дюймовыи дисплеем, встроенным Wi-Fi для 7 устройств и приложением NissanConnect. В отделение для мелочей на передней консоли предусмотрена беспроводная зарядка на 15 В для смартфонов.

Аудиосистема Bose Premium обеспечит высокое качество звука как при прослушивании радио, так и во время стриминга со смартфона и других внешних источников. В ее состав вошли 10 динамиков и сабвуфер Bose Acoustimass, размещенный в багажном отделении.

Для водителя подготовили цифровую шкалу приборов с дисплеем диагональю 12,3 дюйма. Управление дисплеем обеспечивается с помощью сенсорного переключателя на руле. Важной инновацией стал крупнейший в классе 10,8-дюймовый цифровой проекционный дисплей (HUD). Данные навигации, вспомогательных систем и дорожная информация выводится на ветровое стекло в поле зрения водителя.

В новом Qashqai реализована функция отслеживания украденного автомобиля Stolen Vehicle Tracking. Этот сервис обеспечивает круглосуточный контакт с полицией и независимыми службами поддержки, и через приложение для смартфона NissanConnect автоматически оповещает про кражу, что позволяет отследить и вернуть автомобиль.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan отметила юбилей электрического хэтчбека Leaf, а также обновила популярную компактную модель Micra.