Новый Nissan Qashqai 2021 поймали на фото
Третье поколение компактного кроссовера NIssan Qashqai уже ездит по дорогам. Фотошпионы сфотографировали модель 2021 года, дебют которой ожидается до конца 2020-го.
О дизайне трудно рассуждать из-за очень плотного камуфляжа, которым прикрыт кузов прототипа. Но даже сейчас заметно, что новый кроссовер Ниссан очень похож на своего предшественника пропорциями и силуэтом.
Наверняка NIssan Qashqai 2021 модельного года получит много общих стилистических решений с маленьким Juke и среднеразмерным X-Trail. Ожидается также появление гибридной силовой установки.
Салон нового Qashqai порадует любителей современных гаджетов сразу несколькими мониторами, один из которых будет выполнять функцию цифрового щитка приборов.
Показать общественности новый кроссовер NIssan должны к концу этого года. У дилеров машина появится в 2021.
Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом электрическом кроссовере Nissan Ariya, который составит серьезную конкуренцию Mercedes, BMW и Audi.