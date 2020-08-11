Новый Nissan Qashqai 2021 поймали на фото

Третье поколение компактного кроссовера NIssan Qashqai уже ездит по дорогам. Фотошпионы сфотографировали модель 2021 года, дебют которой ожидается до конца 2020-го.

О дизайне трудно рассуждать из-за очень плотного камуфляжа, которым прикрыт кузов прототипа. Но даже сейчас заметно, что новый кроссовер Ниссан очень похож на своего предшественника пропорциями и силуэтом.

Наверняка NIssan Qashqai 2021 модельного года получит много общих стилистических решений с маленьким Juke и среднеразмерным X-Trail. Ожидается также появление гибридной силовой установки.

Пока новый NIssan Qashqai 2021 кажется похожим на предшественника. Фото: carscoops.com

Салон нового Qashqai порадует любителей современных гаджетов сразу несколькими мониторами, один из которых будет выполнять функцию цифрового щитка приборов.

Показать общественности новый кроссовер NIssan должны к концу этого года. У дилеров машина появится в 2021.

NIssan X-Trail 2021. Фото: Nissan

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом электрическом кроссовере Nissan Ariya, который составит серьезную конкуренцию Mercedes, BMW и Audi.