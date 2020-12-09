Новый Mitsubishi Outlander изменился до неузнаваемости: первые "живые" фото новинки

В сети появились "живые" фото Mitsubishi Outlander следующего поколения, которые полностью раскрывают дизайн будущего кроссовера. Вероятно, премьера новинки состоится совсем скоро.

Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте allcarnews, пишет CarAdvice. Как видно, кроссовер сфотографировали без какой-либо маскировки. Благодаря этому можно сделать вывод, что внешний вид нового Outlander вдохновлен концептом Mitsubishi Engelberg, который японская марка представила на прошлогоднем автосалоне в Женеве. В целом новый вседорожник будет заметно отличаться от актуальной модели, главным отличие станут более угловатые формы кузова. А вот оформление передней части сохранится в фирменной X-cтилистике.

Спереди новый Outlander получит фирменное X-лицо .instagram.com/alllcarnews

В СМИ предполагают, что новый Outlander будет немного больше нынешнего поколения модели, при этом его построят на новой платформе, разработанной альянсом Renault-Nissan. В моторную гамму новинки должен войти 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, известный по модели Eclipse Cross. У этого кроссовера двигатель выдает 163 л.с., а вот на "Аутлендере" его мощность, скорее всего, будет несколько большей. От нынешнего Outlander новинка также унаследует гибридную установку с 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем в основе, однако она также будет мощнее и обеспечит запас хода на одном электричестве около 70 км.

В профиль новинка будет выделяться угловатым дизайном .instagram.com/alllcarnews

Сзади центральным элементом станут узкие вытянутые фонари .instagram.com/alllcarnews

Ожидается, что новый Mitsubishi Outlander будет представлен в начале нового года, а его продажи начнутся с третьего квартала 2021-го.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: