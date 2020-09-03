Новый Mercedes S-class W223 превратился в гибрид мощностью 510 л.с.

После дебюта нового Mercedes-Benz S-class 2021 модельного года производитель показал наиболее мощную модификацию на данный момент. Эту роль выполняет гибрид Mercedes-Benz S580e.

Mercedes S580e умеет заряжаться от внешней сети, что позволяет большому седану преодолевать до 100 км исключительно на электротяге. В состав силовой установки вошли 3-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная отдача составляет 510 л.с.

Mercedes S580e выглядит агрессивнее стандартного седана. Фото: Mercedes-Benz

Интересно, что автомобиль оснастили довольно крупным батарейным блоком емкостью 28 кВтч. Иногда компактные электромобили получают батареи такого же размера, но в случае нового S580e этот элемент является дополнительным.

Как всегда, салон Mercedes S-class отделан натуральной кожей и дорогим деревом. Фото: Mercedes-Benz

Внешне гибридный "Мерседес" немного отличается от стандартного W223. Бамперы выглядят довольно агрессивно с увеличенными воздухозаборниками. Скорее всего, для Mercedes S580e предложили тот же стилистический обвес, в котором появится еще более мощная модификация AMG.

До конца 2020 года новый гибридный S-class отправится в продажу на европейском рынке.

Светлая отделка подходит гибридному авто, а синее освещение подчеркивает "электрический" характер. Фото: Mercedes-Benz

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о конфликте Mercedes-Benz и Nokia, из-за которого немецкие автомобили могут запретить к продаже в Германии.