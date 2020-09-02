Новый Mercedes S-class W223 полностью рассекречен

Новый Mercedes S-class дебютировал в седьмом поколении для 2021 модельного года. Автомобиль получил совершенно переработанный дизайн и технологичное оснащение.

Линии кузова стали более "чистыми", а силуэт – динамичным. Передние фары стали узкими и вытянулись по горизонтали, решетка теперь крупнее. В переднем бампере внимание привлекает широкий воздухозаборник и серебристый декор.

Задние фонари получили необычную треугольную форму. Плафоны визуально объединили хромированной полосой. Но самое смелое стилистическое решение – выдвижные ручки дверей. Длина – 5179 мм, но длиннобазный вариант достигает 5289 мм.

Выдвижные ручки – новый элемент для Mercedes S-class. Фото: Mercedes-Benz

Сзади Mercedes W223 выглядит необычно. Фото: Mercedes-Benz

Коэффициент лобового сопротивления 0,22 делает новый Mercedes W223 наиболее обтекаемым серийным автомобилем в мире. Салон выглядит футуристично благодаря обилию глянцевых декоративных элементов, минимальному количеству физических кнопок и сенсорным поверхностям, которые есть даже на рулевом колесе.

Центральное место занимает 12,8-дюймовый монитор мультимедийной системы. Перед водителем – цифровой щиток приборов. На ветровое стекло проецируется важная информация в формате дополненной реальности. В креслах есть массаж с 10 режимами работы.

Салон Mercedes W223 выглядит технологично и роскошно. Фото: Mercedes-Benz

Двигатели Mercedes S-class 2021:

бензиновый 3 л (367 л.с.)

бензиновый 3 л (435 л.с.)

бензиновый 4 л (496 л.с.)

дизель 3 л (286 л.с.)

дизель 3 л (330 л.с.)

гибрид (500 л.с.)

В продажу новинка поступит в начале 2021 года.

Кресла предлагают массаж с 10 режимами. Фото: Mercedes-Benz

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