Новый Mercedes G-Class разгромил старый "Кубик": эффектное видео

Британские журналисты из Carwow решили выяснить, насколько новый внедорожник Mercedes-AMG G63 быстрее старого. Для этого они устроили дрэговый заезд двух моделей.

Как стало известно OBOZREVATEL, "по паспорту" разгон до 100 км/ч у Mercedes-AMG G63 последнего поколения занимает на 0,9 сек меньше, чем у модели предыдущей генерации. И это при том, что новинка тяжелее на 10 кг (2560 кг против 2550 кг) при большем количестве оборудования (активных систем безопасности, электронных помощников и т.п.).

Новый Mercedes AMG G63 против старого Скриншот видео

Однако новый "Гелендваген" оснащен более мощной силовой установкой: его 4,0-литровый мотор V8 выдает 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента, тогда как 5,5-литровый двигатель прежнего AMG G63 обладает отдачей в 571 л.с. и 750 Нм.

Новый Mercedes AMG G63 против старого Скриншот видео

Итак, сравнив все цифры, осталось выяснить, насколько же новый Mercedes-AMG G63 превосходит старый в плане разгона "визуально"? Ответ можно найти в этом видео:

Тем временем Mercedes, как ранее сообщал OBOZREVATEL, готовится к выходу электрической версии S-Class – производитель впервые опубликовал фото предсерийной модели.

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