С мотором 2.0: Mercedes выпустил G-Class 'для бедных'

Компания Mercedes-Benz готовит к дебюту новую версию "Гелендвагена" – G350 (не путать с дизельным G350d). Она отличается "смехотворным" как для такого авто объемом двигателя.

Недавно эту машину сфотографировали в Китае. Собственно, для этого же рынка немцы ее и разработали – очевидно, Mercedes таким образом захотел сделать "Гелик" более доступным для китайцев (в КНР очень большие налоги на люксовые авто, а на машины с большим объемом двигателя – в особенности).

Mercedes-Benz G350; facebook.com/carnewschina

Вместо классического мотора 5.0 новый Mercedes-Benz G350 получил 2,0-литровый четырехцилиндровый агрегат. Он выдает 299 л.с. мощности и 400 Нм крутящего момента. Состыкована двигатель с 9-ступенчатым "автоматом" и полным приводом.

Mercedes-Benz G350; facebook.com/carnewschina

Еще одно отличие такого "Кубика" – диски меньшего размера, здесь они на 17 дюймов. А в остальном никаких новшеств: в салоне все та же отделка кожей, алюминиевые вставки, виртуальная приборная панель, мультимедиа.

Mercedes-Benz G350; facebook.com/carnewschina

Как пишет CarNewsChina, в продажу Mercedes-Benz G350 поступит до конца этого года. Разумеется, он не сильно подешевеет по отношению к более мощному G500, но наверняка будет стоить меньше 100 тыс. евро/

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что аналогичную операцию Mercedes проделала с электрическим кроссовером EQC.