Новый Mercedes-Benz S-Class представили в Украине

В Украине состоялась презентация флагмана модельной гаммы Mercedes-Benz – седана S-Class.

Команда АвтоОбоз побывала на пресс-показе Mercedes-Benz S-Class нового поколения. Автомобиль радикально преобразился внешне, а по своим технологическим решениям и техническим характеристикам новинка задает новые стандарты в премиум-классе.

Внешний облик автомобиля выполнен в новом фирменном стиле немецкого бренда obozrevatel.com

Внешний облик автомобиля выполнен в новом фирменном стиле немецкого бренда. S-Class получил крупную радиаторную решетку, а также новую светотехнику, которая может быть предложена в нескольких вариантах исполнения.

Новая светотехника может быть предложена в нескольких вариантах исполнения obozrevatel.com

S-Class стал крупнее своего предшественника во всех направлениях. Длина седана достигает 5179 мм (+54 мм), а колесная база выросла до 3106 мм (+76 мм). Ширина увеличена до 1954 мм (+55 мм), а высота стала больше на 10 мм (до 1503 мм). При этом автомобиль не только гармонично выглядит, но и обладает достаточно низким коэффициентом сопротивления воздуху Сх 0,22. Впервые среди автомобилей бренда новинка получила выдвижные ручки дверей, которые активируются автоматически.

Главные изменения нового поколения скрываются в инновационном интерьере obozrevatel.com

Но главные изменения нового поколения скрываются в инновационном салоне, больше напоминающем кабину спейс-шатла. Центрально место в архитектуре интерьера занимает большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы MBUX второго поколения. Расположенный под углом сенсорный дисплей диагональю 12,8 дюйма полностью заменяет привычную центральную консоль. С его помощью можно управлять самыми разнообразными функциями автомобиля.

Оперативную информацию водителю предоставляет цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма obozrevatel.com

Оперативную информацию водителю предоставляет цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма, а также проекционный дисплей нового поколения, который может быть в двух вариантах исполнения. Более дорогой из них оснащен системой дополненной реальности, которая выводит на лобовое стекло навигационные подсказки с учетом дорожной ситуации в режиме реального времени.

Mercedes-Benz S-Class представили в Украине obozrevatel.com

Всего в салоне можно насчитать шесть дисплеев разных размеров и назначения. Два экрана расположены на спинках передних кресел, а небольшой планшет в центральном подлокотнике можно использовать в том числе в виде отдельного устройства.

Два экрана расположены на спинках передних кресел obozrevatel.com

Еще одной интересной особенностью интерьера новинки является амбиентная подсветка, которая теперь имеет коммуникативные функции, может менять свой цвет в разных условиях и предупреждать в экстренных ситуациях, например, при попытке выйти из машины при обнаружении помехи.

Mercedes-Benz S-Class представили в Украине obozrevatel.com

Небольшой планшет в центральном подлокотнике можно использовать в том числе в виде отдельного устройства obozrevatel.com

Новые кресла предлагают еще больше регулировок и модернизированную систему массажа. На выбор доступны 5 вариантов сидений, которые включают диван на три посадочных места и опциональные раздельные кресла с выдвижными оттоманками и обогревом шеи.

Покупателям предложены бензиновый и дизельные моторы, задний и полный привод, стандартная или удлиненная колесная база.

Цены и характеристики моделей S-Class для рынка Украины (декабрь 2020 г.)

Цены и характеристики S-Class для украинского рынка mercedes-benz.ua

Интересной особенностью новинки является опционное полноуправляемое шасси, причем покупатели могут выбирать между двумя вариантами ее исполнения. В первом случае задние колеса поворачиваются в противоположную сторону передним на 4,5 градуса, во втором – на 10 градусов. Для повышения стабильности на скорости свыше 60 км/ч задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние.

S-Class стал крупнее своего предшественника во всех направлениях obozrevatel.com

Автомобили уже доступны в украинской дилерской сети Mercedes-Benz.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz получила 8 наград конкурса "Модель года", а также намерена представить полностью электрическое семейство модели Sprinter.