Новый Mercedes-Benz S-Class готовится к дебюту

Компания Mercedes-Benz поделилась первой официальной иллюстрацией нового флагманского седана S-Class (W223).

Пока это лишь фрагмент передней части машины. Но уже по этой картинке можно оценить новую матричную светотехнику, дизайн облицовки радиатора, колесных дисков и форму переднего бампера.

2021 Mercedes-Benz S-Class media.daimler.com

Ранее мы уже рассказывали о новинке, фотографии которой рассекретили китайские фотошпионы. Отличия между ними заключается в том, что прежних фото была версия в обвесе AMG.

Стилистика новинки существенно изменилась: в переднем бампере появился крупный воздухозаборник, облицовки радиатора стала крупнее, а также изменился силуэт фар. Предположительно светодиодные матричные фары станут уделом более дорогих модификаций.

Актуальное поколение Mercedes-Benz S-Class (W222) дебютировало в 2013 году, а в 2017 показали обновленную версию (на фото) media.daimler.com

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По предварительным данным новинка получит широкую гамму электрифицированных силовых агрегатов, которые позволят сократить вредные выбросы и помогут вписаться в все более жесткие экологические нормы.

Как и подобает флагману, для новинки будет предложен широкий ассортимент базовых и дополнительных опций, многочисленные электронные системы помощи водителю, а также мультимедийная система с "продвинутыми" коммуникационными функциями.

Дебют нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в середине лета, а через несколько дней состоится презентация купе и кабриолета Е-Class.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, уникальный универсал Mercedes-Benz S-Class выставили на продажу.