Новый Mercedes-Benz C-Class обнаружили на тестах

Компания Mercedes-Benz готовится представить новое поколение модели C-Class.

Об этом сообщает портал Carscoops. Тестовый прототип замечен на дорогах общего пользования с минимальным защитным камуфляжем. Это свидетельствует о скором дебюте модели.

Нынешнее поколение модели (W204) было представлено в 2014 году и должно по всем планам смениться в 2021 году. Поэтому в компании ведут активную работу по доводке модели. "Маленький S-Class" получит более чистые линии дизайна кузова, новую светотехнику, более выразительные бампера и , конечно же, новый салон с обилием электроники.

Под капотом новинки будет располагаться широкая гамма силовых агрегатов, включая гибридные, Plug-In-гибридные и традиционные ДВС. Для любителей скорости свою версию предложат специалисты подразделения AMG. Позже семейство пополнят купе и кабриолет.

Ожидается, что новый C-Class будет презентован до конца нынешнего года, а продажи стартуют весной 2021.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила в Украине обновленный Е-Class.