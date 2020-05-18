Новый Logan и Sandero готовятся удивить покупателей

Компания Renault готовится к большому обновлению семейства моделей, выпускаемых под брендом Dacia, включая бестселлеры Logan и Sandero.

Напомним, что в конце 90-х Renault запустила проект X90 по созданию надежного и недорогого автомобиля для развивающихся стран. Представленный в 2004 году Logan быстро завоевал популярность не только в развитых странах, но и в Западной Европе.

Renault Logan первого поколения вызвал огромный интерес покупателей renault.com

Неожиданный успех заставил компанию пересмотреть свои планы в сторону расширения производства. Пятнадцать лет спустя модели семейства по-прежнему пользуется устойчивым спросом. В частности, в Украине Logan и Sandero прочно обосновались в списке лидеров продаж.

Renault Logan второго поколения renault.com

С каждым новым поколением Logan и его братья становятся все более привлекательными и комфортными. Новая, третья генерация семейства продолжит эволюцию, получив более обтекаемые формы и увеличится в размерах.

Renault Sandero прочно обосновался в списке бестселлеров renault.com

По данным французского сайта L`argus, новинка станет длиннее и шире предшественника. В основе конструкции будет лежать упрощенная версия платформы CMF-B, которая уже используется на новом Renault Clio.

Рендер Dacia Logan III largus.fr

В салоне ожидается появление новой приборной панели с продвинутой мультимедийной системой. Она будет иметь более крупный сенсорный дисплей и расширенный функционал.

Новый Logan и Sandero получат часть технических элементов нового Clio, в том числе инновационный гибридный силовой агрегат E-Tech. Напомним, что он дебютировал в начале года на моделях Clio и Captur.

Силовая установка состоит из бензинового ДВС, тягового электродвигателя и вспомогательного стартер-генератора. ДВС подключается только во время движения и не работает на холостых оборотах, так что старт с места происходит на электротяге. Интересно, что сцепления здесь нет, а рывки при переключениях передач сглаживает тяговый электромотор. Но, данный силовой агрегат появится на Logan и Sandero не сразу.

Рендер Dacia Sandero III largus.fr

Первоначально будет предложена гамма экономичных и компактных турбомоторов, включая дизельный 1.5 dCi и бензиновый 1.0 TCe в двух вариантах мощности. Также третье поколение Logan/Sandero получит расширенный пакет систем безопасности и помощи водителю, в том числе системы автоматического экстренного торможения и контроля за мертвыми зонами.

Рендер Dacia Sandero III largus.fr

Ожидается, что на смену универсалу MCV и компактвену Lodgy придет новая модель. Презентация Logan/Sandero третьего поколения намечена на конец нынешнего года, а продажи начнутся весной 2021.

Dacia Logan MCV сменит новая модель renault.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Renault готовит компактный и недорогой электрический кроссовер.

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