Новый Land Rover сломался спустя 269 км после покупки

Авторы американского YouTube-канала The Fast Line Truck приобрели новый внедорожник Land Rover Defender. Эксперты планировали использовать машину в "долгосрочной перспективе", однако их радость продлилась недолго – машина сломалась практически сразу после покупки.

Как рассказали блогеры в своем видео, внедорожник вышел из строя всего через 48 часов, после того как его доставили. На тот момент пробег "Дефа" составлял всего 269 км. При этом проблему не получилось решить даже на сервисе – автомобиль до сих пор находится на ремонте (чтобы посмотреть видео, дскролльте до конца новости).

Приборная панель нового Land Rover Defender Скриншот видео

Причина поломки нового Land Rover Defender оказалась в двигателе. После того, как на приборной панели загорелся "чек энджин", ютуберы подключили машину к компьютерной диагностике. Система показала, что в во втором и третьем цилиндрах имеется несоответствие в подачи воздуха и топлива.

Land Rover Defender cars.com

После этого внедорожник доставили на СТО, где механик подтвердил – камера сгорания топлива не работает должным образом. Машину попытались оперативно "поставить на ноги", но не вышло – после определенных манипуляций "чек энжин" по-прежнему продолжал гореть. Теперь же механики ожидают новые запчасти для автомобиля (в частности, форсунки двигателя, которые нужно заменить), а сами покупатели не знают, когда смогут забрать свой "Дефендер".

В конечном счете в The Fast Line Truck подчеркнули, что двух дней и всего 269 км было достаточно, чтобы еще раз доказать, что крайне низкая надежность Land Rover не основана на слухах.

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