Новый Land Rover Defender прибыл в Украину

Первые внедорожники Land Rover Defender появились в официальных дилерских центрах британского бренда.

2021 Land Rover Defender landrover.com

Напомним, что дебют совершенно новой генерации "Защитника" состоялся в сентябре прошлого года на автошоу во Франкфурте. Автомобиль построен на совершенно новой платформе и имеет несущий алюминиевый кузов. Дизайнеры постарались сохранить узнаваемые черты, но при этом сделать облик внедорожника современным и респектабельным.

Land Rover Defender выпускается с 1948 года landrover.com

Первоначально украинским покупателям доступна длиннобазная 5-дверная версия Defender 110, но уже совсем скоро можно будет приобрести укороченную 3-дверную версию Defender 90.

2021 Land Rover Defender 90 и 110 landrover.com

Новинка доступна в 6 комплектациях: Defender, S, SE, HSE, Defender X и First Edition, кроме того, любую из них можно оснастить одним из четырех комплектов аксессуаров: Explorer, Adventure, Country и Urban.

Для Defender 110 предусмотрено два бензиновых (300 и 400 л.с.) и два дизельных (200 и 240 л.с.) мотора. Все они работают в тесном взаимодействии с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода.

2021 Land Rover Defender landrover.com

От своих легендарных предшественников новый Land Rover унаследовал практически безграничные внедорожные возможности. Он обладает эталонной геометрической проходимостью и способен преодолевать брод до 0,9 м. Автомобиль оснащен многочисленными электронными системами, которые придут на помощь в сложных дорожных условиях.

Defender способен преодолевать брод до 0,9 м landrover.com

В списке дополнительного оборудования есть достаточно необычные опции, например, гибкий надувной водонепроницаемый тент, портативный душ с резервуаром на 6,5 л и интегрированный воздушный компрессор.

Особо стоит отметить водонепроницаемый ударопрочный браслет Aсtivity Key, который пришел на смену традиционному ключу зажигания, а, кроме того, выполняет функцию часов.

Новый Defender 110 предлагает широкие возможности для трансформации салона и способен вмещать до 7 человек. Интересной особенностью является откидное сиденье, которое позволит разместить впереди двух пассажиров.

2021 Land Rover Defender landrover.com

В зависимости от модели и комплектации, стоимость Land Rover Defender стартует с отметки 1,6 млн. грн.

Как писал ранее OBOZREVATEL, американские тюнеры установили в Land Rover мотор от Chevrolet Corvette.