Купе-кроссовер Renault из Запорожья: подробности и цены

Купеобразный кроссовер Renault Arkana презентовали в Украине. Автомобиль уже доступен для покупателей в официальных салонах французского бренда.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобиль впервые был показан на Московском автосалоне в августе 2018 года. А в этом году производство кроссовера организовано из машинокомплектов на заводе ЗАЗ в Запорожье.

Renault Arkana. Фото: media.groupe.renault.com

Под капотом Arkana устанавливается бензиновый турбированный мотор Tce 150, созданный при участии специалистов немецкого концерна Daimler. Он имеет объем 1,33 л и развивает мощность 150 л.с. В паре с ним работает автоматическая трансмиссия CVT X-Troniс. 250 Нм крутящего момента отправляются на переднюю ось, а в случае с полноприводной версией – ко всем четырем ведущим колесам.

Renault Arkana. Фото: renault.ua

Помимо турбомотора покупателям предлагается 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор, который может работать в паре с 5- или 6-ступенчатой МКП, а также бесступенчатой трансмиссией CVT X-Troniс. Кроме того, есть возможность заказать версию с этим мотором и полным приводом.

Renault Arkana. Фото: media.groupe.renault.com

Спереди на всех версиях новинки установлена независимая подвеска со стойками McPherson. На моделях с колесной формулой 4х2 задняя подвеска полузависимая, а на версиях 4х4 – независимая, многорычажная. Немаловажно, что дорожный просвет новинки составляет 205 мм (4х4) или 208 мм (4х2).

В моноприводной версии объем багажного отделения составляет от 508 до 1333 литров в зависимости от положения заднего ряда сидений.

Renault Arkana. Фото: media.groupe.renault.com

Покупателям будет предложено четыре варианта комплектации: Life, Zen, Intense и Intense+. Стоимость с учетом фирменной программы финансирования Renault Bonus статует с 467900 грн, а наиболее укомплектованная версия обойдется в 765700 грн.

Украинские цены на кроссовер Renault Arkana. Фото: renault.ua

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault возродит сборку автомобилей на ЗАЗе.