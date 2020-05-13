Новый кроссовер Volkswagen замаскировали под китайское авто

Перед выходом новой модели автомобиль необходимо тестировать на дороге. Но чтобы сохранить дизайн в тайне, компании маскируют кузов. Volkswagen освоил это искусство в совершенстве.

Как правило, производители используют рисунок камуфляжа с мелкими повторяющимися элементами контрастных цветов, чтобы запутать наблюдателя. Новый VW Tiguan пошел дальше – его замаскировали под китайский кроссовер Changan CS85.

Новый купе-кроссовер VW Tiguan 2021 news.cheshi.com

Китайский кроссовер Changan CS85, под который замаскировали VW Tiguan carsalesbase.com

Обновленный Фольксваген Тигуан ожидается летом. Компания даже распространила первое изображение кроссовера. После рестайлинга к нему присоединится купеобразный SUV, который получит букву Х или слово Coupe в названии. Именно этот автомобиль попался фотошпионам.

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Разумеется, что из-за специфического камуфляжа рассмотреть детали дизайна невозможно. С другой стороны, мы можем опираться на первое изображение нового кроссовера, который предсказуемо выполнят в стиле VW Golf 8.

VW Tiguan 2021 vw.com

VW Tiguan 2021 модельного года получит новые бамперы, более сложную форму передней решетки и фары в стиле того же Гольфа. Купе Тигуан будет выглядеть так же, но в профиль кузов продемонстрирует более динамичный силуэт – это заметно и сейчас на тестовом прототипе.

Новый купе-кроссовер VW Tiguan 2021 news.cheshi.com

Новый купе-кроссовер VW Tiguan 2021 news.cheshi.com

Ожидается линейка двигателей объемом 1,4-2,0 л. Самый мощный турбированный вариант R предложит отдачу 333 л.с. Сперва новинка отправится на китайский рынок, затем появится в других странах. Дебют модели состоится после премьеры стандартного Tiguan, который, напомним, появится летом.

Volkswagen Golf продемонстрировал новый дизайн для всего бренда vw.com

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