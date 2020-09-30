Новый кроссовер Volkswagen Taos показали на первых фото
Компания Volkswagen опубликовала первые полноценные фото нового кроссовера под названием Taos. На них машины покрыта камуфляжем, однако это не мешает хорошо рассмотреть ее внешний вид.
Volkswagen Taos (автомобиль назван в честь города в Нью-Мексико) является, по сути, перелицованной копией китайского Tharu. От последнего новинка отличается лишь переделанной передней частью и "кормой". В частности, у нее несколько другая оптика и бамперы.
По размерам "Таос" меньше VW Tiguan. Базируется автомобиль на модульном шасси MQB, под капотом будет установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 158 л.с.(250 Нм), Переднеприводную модификацию состыкуют с 8-ступенчатым "автоматом", а вариант 4х4 – с 7-скоростным "роботом" DSG.
С такой начинкой автомобиль отправиться покорять Северную Америку, позднее, возможно, он появится и на других рынках. Его производство стартуют в 2021 году на заводе Volkswagen в Пуэбле в Мексике. А вот премьера Volkswagen Taos состоится совсем скоро – уже 13 октября 2020 года.
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