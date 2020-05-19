Новый кроссовер Toyota удивил названием и дизайном

Кроссовер Toyota Venza появился в 2008 году и находился в производстве почти 10 лет. Теперь компания решила вернуть в модельный ряд SUV с таким названием.

Возрождение имени Тойота Венза говорит о том, что сегмент кроссоверов себя еще не исчерпал. Производители вспоминают подзабытые названия, чтобы предложить покупателям новый городской внедорожник. Второе поколение построено на платформе модели Тойота РАВ 4, но по габаритам немного больше.

Кроссовер Toyota Venza 2021 toyota.com

Кроссовер Toyota Venza 2021 toyota.com

В то же время, при длине кузова 4740 мм и колесной базе в 2690 мм новый кроссовер Тойота немного меньше первой Venza. Это связано с тем, что предшественник в своей основе использовал платформу Toyota Camry – длина кузова и колесная база составляли 4800 мм и 2775 мм соответственно.

Салон Toyota Venza 2021 toyota.com

Багажник Toyota Venza 2021 toyota.com

Новая Venza представляет собой адаптированный под глобальный рынок кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, который был представлен не так давно. Это значит, что новинка получила современный элегантный дизайн и красивый салон со спортивными акцентами.

Первое поколение Toyota Venza toyota.com

Первое поколение Toyota Venza toyota.com

На данный момент кроссовер Toyota Venza 2021 представлен для рынка США, куда отправится летом при стартовой цене около $30 000. Но в дальнейшем новинка может появиться и в других странах. Американцы получат исключительно гибридный кроссовер с 2,5-литровым бензиновым ДВС и двумя электромоторами. Полноприводный SUV предлагает 222 л.с. суммарной мощности.

Кроссовер Toyota Venza 2021 toyota.com

Кроссовер Toyota Venza 2021 toyota.com

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