Новый кроссовер Toyota оценили на уровне Renault Duster

Компания Toyota начала продажи нового кроссовера Yaris Cross. Автомобиль будут продавать от 17 000 долларов – такая стоимость сопоставима с ценником бюджетного Дастера. Топовый вариант обойдется примерно в 26 000 долларов.

Впрочем, пока прайс касается лишь родного для компании японского рынка. В Европе автомобиль появится через год, однако в Старом Свете его будут продавать примерно за те же деньги.

Toyota Yaris Cross вышел на рынок с ценником в 17 000 долларов. Фото: Toyota Japan

Для компактного (4,2 м) Toyota Yaris Cross заявлено две силовые установки на выбор – 120-сильный бензиновый мотор 1.5 и 116-сильный гибридный привод (в последнем случае смешанный расход топлива составляет всего 3,2 л на 100 км пробега). Привод – только передний, хотя для гибридной версии опционно будет доступен полный привод.

Toyota Yaris Cross вышел на рынок с ценником в 17 000 долларов. Фото: Toyota Japan

В базовую комплектацию Toyota Yaris Cross входят адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения столкновений и контроля разметки. За доплату доступен климат-контроль и электропривод двери багажника.

Toyota Yaris Cross вышел на рынок с ценником в 17 000 долларов. Фото: Toyota Japan

Toyota Yaris Cross вышел на рынок с ценником в 17 000 долларов. Фото: Toyota Japan

Toyota Yaris Cross вышел на рынок с ценником в 17 000 долларов. Фото: Toyota Japan

Toyota Yaris Cross вышел на рынок с ценником в 17 000 долларов. Фото: Toyota Japan

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota также представила бюджетный кроссовер по цене "Логана".