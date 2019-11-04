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4 ноября • обновлено в 17:07
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Новый кроссовер Skoda представлен официально: фото

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Новый кроссовер Skoda Kamiq GT – более стильная версия стандартного Skoda Kamiq, представленного на китайском рынке. От донора автомобиль отличается динамичным силуэтом.

Об этом автомобиле мы рассказывали ранее, теперь появились его дебютные фото. В основе использована китайская версия Skoda Kamiq. В Европе автомобиль с таким названием тоже есть, но с технической точки зрения это разные модели.

Skoda Kamiq GT 2020 – новый компактный кроссовер

Skoda Kamiq GT 2020 – новый компактный кроссовер

skoda-auto.com

Переднюю часть выполнили в современном корпоративном стиле, напоминающем Skoda Scala 2019. Корма также выглядит актуально с фирменными узнаваемыми фонарями. Главным же отличительным элементом стала широкая хромированная полоса вокруг бокового остекления, которая стилистически сочетается с похожими элементами в переднем и заднем бамперах.

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Кроме того, новый кроссовер "Шкода" получил хромированную фальшрадиаторную решетку и двухветный окрас – на фото представлен автомобиль с контрастной черной крышей.

Корма Skoda Kamiq GT удалась особенно эффектной

Корма Skoda Kamiq GT удалась особенно эффектной

skoda-auto.com

Определенные изменения коснулись и салона, хотя в целом здесь все та же передняя панель, что и в китайском Kamiq. В интерьере появилась новая отделка, декоративные элементы и шильдики, а также 8-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay.

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Интерьер Skoda Kamiq GT выглядит аккуратно и современно

Интерьер Skoda Kamiq GT выглядит аккуратно и современно

skoda-auto.com

Как ожидается, в моторную гамму Skoda Kamiq GT войдут бензиновые двигатели: атмосферный 1.5 (109 л.с.) и 1,2-литровый турбо (114 л.с.), сочетающиея с 5- и 6-ступенчатыми механическими КПП и даже с роботизированной коробкой.

В качестве основы нового GT выступил Skoda Kamiq для Китая

В качестве основы нового GT выступил Skoda Kamiq для Китая

skoda-auto.com

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно еще не представленную Skoda Octavia 2020 года показали довольно необычным образом.

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