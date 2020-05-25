Новый кроссовер Renault хочет понравиться покупателям

Компактный кроссовер Renault – перспективная новинка ближайших лет, над которой, по информации французского L`Argus, компания уже работает. Главные козыри – практичность и цена.

Как видно по изображениям, подготовленным журналистами (они демонстрируют возможный облик модели), автомобиль брендирован логотипами Dacia. Под этим брендом компания продает самые дешевые автомобили в Западной Европе. Но мы все равно знаем их как модели Рено.

Так может выглядеть новый кроссовер Рено с 7-местным салоном largus.fr

На грядущую новинку возложена интересная задача. С одной стороны, новый Рено Логан (третье поколение) не получит варианта с кузовом универсал. С другой, бюджетный минивэн Dacia Lodgy скоро снимут с производства. Новый кроссовер Renault заменит их, предложив покупателям более привлекательную стилистику "внедорожника".

Так может выглядеть новый кроссовер Рено с 7-местным салоном largus.fr

Таким образом, пока неназванная новая модель Рено выйдет на рынок как с пятиместным салоном, так и на семь посадочных мест, чтобы удовлетворить потребности больших семей в сегменте доступных авто. В качестве основы будет использована упрощенная платформа Clio, на которой также буде построен Renault Logan 2021.

Renault Logan MCV не появится в следующем поколении group.renault.com

Бюджетный кроссовер будет комплектоваться двигателями объемом 1-1,5 л, также возможно появление гибрида или даже полностью электрической модификации. Скорее всего, на рынок новинка отправится не раньше 2022 года. Прогнозируемая цена – около 14 000 евро.

Минивэн Lodgy, который также продается как Renault, не получит прямого преемника group.renault.com

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом кроссовере Chevrolet, который подготовили специально для соперничества с Renault Duster.