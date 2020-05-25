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25 мая • обновлено в 12:23
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Новый кроссовер Renault хочет понравиться покупателям

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Компактный кроссовер Renault – перспективная новинка ближайших лет, над которой, по информации французского L`Argus, компания уже работает. Главные козыри – практичность и цена.

Как видно по изображениям, подготовленным журналистами (они демонстрируют возможный облик модели), автомобиль брендирован логотипами Dacia. Под этим брендом компания продает самые дешевые автомобили в Западной Европе. Но мы все равно знаем их как модели Рено.

Так может выглядеть новый кроссовер Рено с 7-местным салоном

Так может выглядеть новый кроссовер Рено с 7-местным салоном

largus.fr

На грядущую новинку возложена интересная задача. С одной стороны, новый Рено Логан (третье поколение) не получит варианта с кузовом универсал. С другой, бюджетный минивэн Dacia Lodgy скоро снимут с производства. Новый кроссовер Renault заменит их, предложив покупателям более привлекательную стилистику "внедорожника".

Так может выглядеть новый кроссовер Рено с 7-местным салоном

Так может выглядеть новый кроссовер Рено с 7-местным салоном

largus.fr

Таким образом, пока неназванная новая модель Рено выйдет на рынок как с пятиместным салоном, так и на семь посадочных мест, чтобы удовлетворить потребности больших семей в сегменте доступных авто. В качестве основы будет использована упрощенная платформа Clio, на которой также буде построен Renault Logan 2021.

Renault Logan MCV не появится в следующем поколении

Renault Logan MCV не появится в следующем поколении

group.renault.com

Бюджетный кроссовер будет комплектоваться двигателями объемом 1-1,5 л, также возможно появление гибрида или даже полностью электрической модификации. Скорее всего, на рынок новинка отправится не раньше 2022 года. Прогнозируемая цена – около 14 000 евро.

Минивэн Lodgy, который также продается как Renault, не получит прямого преемника

Минивэн Lodgy, который также продается как Renault, не получит прямого преемника

group.renault.com

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом кроссовере Chevrolet, который подготовили специально для соперничества с Renault Duster.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Renault кроссовер бюджетный автомобиль новые авто авто
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