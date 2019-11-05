Новый кроссовер Mitsubishi: первое подробности и фото

Mitsubishi готовится презентовать новый вместительный кроссовер.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка будет представлять собой нечто среднее между внедорожником и минивеном. Подобный симбиоз позволяет объединить проходимость и внедорожные качества первого и просторный вместительный салон второго.

Mitsubishi New SUV mitsubishi-motors.com

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Пока компания показала лишь одно изображение новинки, но судя по нему уже можно получить начальное представление об очередном представителе "бриллиантового" бренда. Первое, что можно сказать о новинке – автомобиль получит агрессивный дизайн в новом стиле марки, который уже активно используют на других моделях Mitsubishi.

Автомобиль получит полноприводную трансмиссию Super Select и ряд други фирменных "фишек". На выбор будут предложены несколько тяговитых моторов, а также различные варианты трансмиссии.

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Презентация состоится в столице Индонезии, Джакарте, 12 ноября. Выбор места презентации не случаен. Во-первых, у Mitsubishi очень прочные позиции в Южной Азии, а во-вторых, у компании здесь есть одно из сборочных предприятий, где, возможно, и будет налажен выпуск нового кроссовера.

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