Новый кроссовер Lada превратили в лодку: что из этого вышло

Виталий Сазонов Новости 18:09, 3.07.2020 Обновлено: 18:30, 3.07.2020

На сервисе YouTube опубликовали видео с довольно необычным транспортным средством – водоплавающим Lada XRay. Несмотря на "кустарность" проекта, плавает это чудо техники хорошо и ни разу не тонет.

Судя по всему, амфибию сделали из другой старой машины, на верх которой уже установили кузов от новой Лады, которая побывала в ДТП (если присмотреться, можно заметить много вмятин). Хотя не исключено, что это вовсе не оригинальный XRay, а реплика – местами выглядит автомобиль как игрушечный.

Как бы там ни было, но проект получился интересным и, что удивительно, полностью функциональным.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что водитель устроил жесткую аварию и разбил 6 автомобилей.

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