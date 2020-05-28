Новый кроссовер Ford обзавелся дизелем, АКП и версией Vignale

Сергей Иванов Новости 16:00, 28.05.2020

Компания Ford расширяет список модификаций своего компактного кроссовера Puma.

Представленный в прошлом году на автошоу во Франкурте компактный кроссовер Ford Puma получил новые моторы и опции.

2021 Ford Puma
media.ford.com

В частности, теперь покупатели могут заказать новинку с 1,5-литровым 120-сильным турбодизелем семейства EcoBlue. Он работает в паре с 6-ступенчатой "механикой". С таким "тандемом" Puma расходует всего 4,5 л/100 км пробега (WLTP).

Кроме того, для Puma подготовили новую 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями, которая будет доступна с 1-литровым 125-сильным бензиновым мотором. Такая версия обладает скромным аппетитом – 6 л/100 км (WLTP).

2021 Ford Puma
media.ford.com

Напомним, что для модели Puma предлагается несколько силовых агрегатов, в том числе, "мягкие" гибриды EcoBoost Hybrid с 1-литровым бензиновым мотором и стартер-генератором на 48В. Базовая версия развивает 125 л.с., а более мощный вариант – 155 л.с. Обе версии оснащены 6-ступенчатой МКП и расходуют 5,5 л/100 км (WLTP). Кроме того, покупатели могут выбирать между вариантами с обычным бензиновым ДВС объемом 1 л. Они развивают мощность 95 или 125 л.с. и комплектуются 6-ступенчтатой "механикой".

Помимо нового мотора и АКП для Puma подготовили версию ST-Line Vignale. Внешне новинка отличается собственным дизайном облицовки радиатора, иными бамперами, увеличенным задним спойлером и дополнительным декором.

2021 Ford Puma ST-Line Vignale
media.ford.com

Новинка получила расширенный список опций, включающий светодиодные фары, кожаную отделку сидений и руля, системой бесключевого доступа Ford KeyFree, аудиосистемой B&O Sound System премиум класса.

Салон версии Puma ST-Line Vignale
media.ford.com

В ближайшие несколько месяцев компания обещает представить спортивную версию Puma ST от подразделения Ford Performance.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Ford намерена увеличить ассортимент электромобилей.

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