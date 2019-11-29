Новый кроссовер Chery: первые подробности и фото

Компания Chery представила на китайском рынке флагманской кроссовер Jetour X95.

Как стало известно OBOZREVATEL, в Китае начались продажи третьей модели суббренда Jetour. Новинка стала самым крупным кроссовером в гамме Chery.

Jetour X95 chery.com

Бренд Jetour был презентован компанией Chery в начале прошлого года. По мнению маркетологов, он должен привлечь молодую аудиторию.

Первым на рынок вывели кроссовер X70, который быстро снискал популярность покупателей. Интересно, что за 9 месяцев 2019 года Jetour X70 обогнал по продажам родственную модель Tiggo 8, который является бестселлером марки Chery.

Jetour X95 chery.com

В этом году в семействе появился полноразмерный SUV Jetour X90, а недавно к ним присоединился флагманский X95. Он использует ту же платформу, но при этом немного прибавил в размерах. Длина новинки составляет 4875 мм (+30 мм), а колесная база выросла до 2855 мм (+5 мм). По своим габаритам автомобиль сопоставим с Toyota Highlander и Hyundai Grand Santa Fe.

Автомобиль получил крупную шестиугольную радиаторную решетку с оригинальным рисунком, светодиодные фары и "парящую" крышу. В соответствии с флагманским статусом автомобиль украшен хромированными элементами декора.

Jetour X95 chery.com

Дизайн интерьера Jetour X95 выполнен в стилистике моделей премиального суббренда Exeed. Цифровую панель приборов и сенсорный экран мультимедийной системы объединили,а под центральными дефлекторами разместили третий дисплей климатической установки. Покупатели могут выбирать между пяти-, шести- или семиместной конфигурацией салона.

Jetour X95 получил большую цифровую приборную панель, объединившую панель приборов и экран мультимедийную систему chery.com

В списке опций – передние кресла с подогревом, вентиляцией и памятью положения, большая панорамна крыша, камеры кругового обзора, система помощи при парковке, круиз- и климат-контроль.

Jetour X95 chery.com

В списке опций есть большая панорамная крыша с подвижной передней секцией chery.com

От родственной модели Х90 новинка унаследовала два бензиновых турбированных мотора – 1.5 TCI (156 л.с., 230 Нм) и 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм). Последний мотор относится к семейству Acteco третьего поколения и имеет систему непосредственного впрыска топлива.

Четырехцилиндровый 1,6-литровый мотор имеет турбонаддув и непосредственный впрыск chery.com

В паре с 1,5-литровым мотором работает 6-ступенчатая "механика", а для более мощной версии предлагается 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями от компании Getrag. Привод осуществляется на передние колеса.

Jetour X95 chery.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Chery презентовала роскошный кроссовер.

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