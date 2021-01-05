Новый кроссовер Alfa Romeo появится до конца нынешнего года

Компания Alfa Romeo представит новый компактный кроссовер Tonale до конца нынешнего года.

Об этом сообщает испанский Motor. По инсайдерской информации, в ноябре итальянский автопроизводитель презентует версию Tonale Launch Edition, а в начале 2022 появятся и другие модификации.

Концепт Alfa Romeo Tonale представили в Женеве в 2019 году media.fcaemea.com

Напомним, что концептуальная модель Tonale была презентована на автошоу в Женеве в 2019 году. В модельной гамме новинка займет свое место на ступеньку ниже кроссовера Stelvio. Кроме того, она должна привлечь внимание более широкой аудитории, особенно на таком важном для компании рынке, как Северная Америка.

Концепт Alfa Romeo Tonale media.fcaemea.com

Серийная версия модели Tonale будет отличаться от концепта более традиционной светотехникой и зеркалами заднего вида вместо камер. Что касается дизайна салона, то он также будет менее экспрессивным и унаследует общие черты с другими моделями бренда.

Дизайн салона концепта Tonale media.fcaemea.com

Предположительно автомобиль получит в свое распоряжение многие узлы и детали от родственного Jeep Renegade. В том числе электрифицированные силовые агрегаты. Речь идет о версии PHEV с турбированным 1,3-литровым бензиновым ДВС, который предлагается в двух вариантах мощности – 130 и 180 л.с.

Предположительно автомобиль получит в свое распоряжение многие узлы и детали от родственного Jeep Renegade media.fcaemea.com

Он работает в паре с комплектом электродвигателей. Первый выполняет функции стартер-генератора и расположен в общем корпусе с 6-ступенчатым "автоматом". Второй находится сзади и приводит в движение заднюю пару колес, обеспечивая модели полный привод. Питание для тягового электромотора обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 11,4 кВтч. Суммарная мощность в зависимости от версии достигает 190 или 240 л.с. А запас хода на электротяге составляет 42 км (по циклу WLTP).

Появление автомобиля в версии Launch Edition у европейских дилеров ожидается в ноябре нынешнего года media.fcaemea.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alfa Romeo представила спецверсию спайдера в честь спорткара из 60-х, а кроссовер Stelvio получил спортивную версию Veloce Ti.