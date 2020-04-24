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24 апреля • обновлено в 10:59
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Новый конкурент Duster: кроссовер Skoda Kliq за $13 000

1.7т
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Компания Skoda готовит ещё один кроссовер – модель под названием Kliq. Это будет самый дешевый SUV в линейке бренда – исходя из ожидаемой цены он составит конкуренцию Renault Duster.

О том, что компания из Млада-Болеслава собирается вывести на рынок такой кроссовер, стало ясно ещё в 2020 году, когда был показан его прототип. Теперь же появилось имя этой новинки – его разместили в базе Министерства промышленности и торговли Индии. Согласно стратегии Skoda, имена всех её "паркетников" начинается на букву K и заканчиваются на q. И Skoda Kliq полностью соответствует этому стандарту.

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

indianautosblog.com

Skoda Kliq станет товарным воплощением концепта Vision IN, который дебютировал в феврале прошлого года на автосалоне в Нью-Дели. Автомобиль выполнен в стилистике других кроссоверов Skoda, особенно он похож на Kamiq – на данный момент это самый маленький и самый дешевый SUV в европейской линейке чешского производителя.

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

indianautosblog.com

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

indianautosblog.com

Длина Kliq составляет 4,6 метра, а построен он на платформе MQB-A0-IN – индийской "разновидности" глобальной архитектуры VW Group. В моторную гамму вседорожника войдут 1,0- и 1,5-литровые бензиновые двигатели, выдающие 110 л.с. и 150 сил соответственно. Коробки передач – 6-ступенчатая "механика" и 7-скоростной преселектив, привод – только передний.

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

indianautosblog.com

Главным рынком для Skoda Kliq станет Индия, там его будут продавать ориентировочно за 13 000 – 15 800 долларов. Появится ли новинка в других странах, неизвестно.

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

indianautosblog.com

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

indianautosblog.com

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

Vision IN - концептуальный Skoda Kliq

indianautosblog.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что своего соперника для Duster представил и FIAT.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Skoda новые авто кроссовер
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