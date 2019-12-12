Новый конкурент BMW 5-Series оказался похожим на лимузин Путина

Китайская компания Hongqi, занимающаяся выпуском роскошных авто для местного рынка, готовит к дебюту новый седан. Новинка примечательна тем, что получит уж очень резкий дизайн.

Как выяснил OBOZREVATEL, Hongqi (произносится как "хунцы", что в переводе означает "красное знамя") сейчас активно работает над новым поколением бизнес-седана Hongqi H7. Этот автомобиль, который построен на базе седана Toyota Crown прошлого поколения, является одной из немногих гражданских моделей в линейке производителя – большая часть его машин предназначена для государственных структур.

Но если сейчас Hongqi H7 имеет самый обычный (можно даже сказать посредственный) внешний вид, то его новая генерация будет выглядеть прямо-таки роскошно, о чем свидетельствует первое живое фото автомобиля. Новый китайский седан будет похожим на некоторые модели Rolls-Royce последних лет и даже российский лимузин Aurus Senat, который был выпущен специально под президента РФ Владимира Путина.

Hongqi H7 2020 autohome.com.cn

Aurus Senat autowp.ru

Такой скачок в дизайне неудивителен: ранее Hongqi переманил к себе шеф-дизайнера Rolls-Royce Джайлса Тейлора, который отвечал за разработку Phantom VIII и Cullinan. Очевидно, что именно он приложил руку к столь массивной радиаторной решетке с U-образным элементом и двухсекционной оптике.

Hongqi H7 актуального поколения autoreview.ru

Что касается технических характеристик, то, как ожидается, автомобиль переедет на новую платформу (шасси будет уже от материнской компании FAW), а его длина составит в пределах 5 метров. Под капотом пропишется либо 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, либо более производительный V6, который будет сочетаться с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (привод, скорее всего, задний или полный). Также он получит улучшенную подвеску – чтобы конкурировать с немецкими седанами, такими как BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class.

Новый Hongqi H7 на официальных тизерах и шпионском фото

Ожидается, что новый H7 дебютирует в ближайшие месяцы, а уже весной 2020 года он поступит продажу в Китае. Но вместе с тем не исключено, что в будущем новинка появится в Старом Свете – компания начала присматриваться к европейскому рынку, этой осенью она даже посетила автосалон во Франкфурте, где показала пару концептов.

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