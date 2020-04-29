Новый компактный кроссовер DS3 Crossback едет в Украину

Новый компактный кроссовер DS 3 Crossback уже на пути в Украину. Автомобиль готов удивлять оригинальными дизайнерскими и техническими решениями.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Очередной представитель семьи DS построен на модульной платформе СМР концерна PSA. Автомобиль обладает нетривиальной внешностью, позволяющей безошибочно выделить машину в дорожном потоке. Особого шарма модели придают адаптивные матричные фары DS MatrixLED Vision.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Под капотом кроссовера расположился 130-сильный турбированный бензиновый двигатель PureTech с системой Stop & Start. Этот мотор четыре раза подряд получал звание "Двигатель года". В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. С таким арсеналом DS 3 Crossback разгоняется 0-100 км/ч за 9,2 с, а максимальная скорость достигает 196 км/ч. По этом расход топлива составляет лишь 4,8 л на 100 км в смешанном цикле.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Для новинки доступна система DS Sensorial Drive, позволяющая менять настройки автомобиль с учетом стиля вождения. Она отвечает за реакции на нажатие педали акселератора, момент переключения передач, чувствительность усилителя руля и даже фоновую подсветку салона. Кроме того, DS 3 Crossback предлагает широкие возможности для персонализации.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Первоначально DS 3 Crossback будет предложен в Украине в версии Performance Line Plus. Она включает отделку салона алькантарой, оригинальные логотипы и фирменные коврики Performance Line, климат-контроль, безключевой доступ и запуск двигателя, многофункциональный руль с кожаной обивкой и хромированным декором, цифровую панель приборов с цветным 7-дюймовым дисплеем, сенсорный 10,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, камеру заднего вида и другие приятные и полезные опции.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Немного позже украинским покупателям будут предложены и другие варианты новинки, в том числе полностью электрическая E-Tense. Этот автомобиль оснащен электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и батареей энергоемкостью 50 кВтч, а запас хода достигает 320 км (WLTP).

Компактный кроссовер станет идеальным спутником как в мегаполисе, так и за его пределами. DS 3 Crossback уже доступен для заказа у официальных дилеров DS Automobiles. Стоимость новинки стартует с отметки 687 тысяч грн.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Как писал ранее OBOZREVATEL, бренд DS поддержал украинскую национальную премию "Соль".

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