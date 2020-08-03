Новый китайский "гелик" оценили в 5 раз дешевле оригинала

В конце июля началась продажа обновленного внедорожника BAIC BJ80, который является китайской копией легендарного Mercedes G-Class.

Как и прежде, BAIC BJ80 заметно похож на "Гелендваген". С модернизацией автомобиль получил более богатое оборудование, в частности, цифровую приборную панель и улучшенный тачскрин мультимедиа, а также салон из стеганой кожи. Кроме того, под капотом внедорожника прописался новый двигатель.

Обновленный BAIC BJ80. Фото: autohome.com.cn

Оснащен BJ80 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 280 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Также у машины полный привод с блокировками дифференциала.

Обновленный BAIC BJ80. Фото: autohome.com.cn

Обновленный BAIC BJ80. Фото: autohome.com.cn

BAIC BJ80 не является абсолютно "дешевым китайским" G-Class,однако он существенно дешевле оригинала. Так, если самый доступный G-Class в Китае –G 500 с 4,8-литровым V8– стоит немалые 196 700 евро, то за его местную альтернативу просят "всего" 42 290 евро.

Обновленный BAIC BJ80. Фото: autohome.com.cn

Отметим, что BAIC является китайским партнером Mercedes-Benz. Кроме того, концерн Daimler AG владеет 10 процентами акций BAIC.

Обновленный BAIC BJ80. Фото: autohome.com.cn

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