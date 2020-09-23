Новый Kia Stinger представили в европейской спецификации

Спустя месяц после дебюта в Южной Корее, компания Kia представляет модель Stinger в европейской спецификации.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Обновленный фастбэк получил свежую внешность, обновленную информационно-развлекательную систему, расширенный пакет опций, а также модернизированный бензиновый мотор.

Под капотом новинки для европейского рынка будет располагаться обновленный 3,3-литровый V6 семейства T-GDi. Он имеет две турбины и систему прямого впрыска топлива. Максимальная мощность новинки – 370 л.с., а внушительный крутящий момент в 510 Нм доступен в широком диапазоне оборотов – от 1300 до 4500. В паре с этим мотором работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, которая отправляет этот момент ко всем ведущим колесам. С таким арсеналом Kia Stinger способен набирать первую "сотню" всего за 4,9 секунды, что делает новинку самой динамичной моделью бренда среди предлагаемых в Европе.

В салоне появилась новая приборная панель с расширенным набором функций. По центру торпеды расположился новый 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, которая позволяет подключать одновременно два гаджета. Интерфейс позволяет конфигурировать монитор с учетом индивидуальных предпочтений пользователей, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовое управление.

Все оперативная информация выводится на цифровую экран высокого разрешения с диагональю 7 дюймов. Среди интересных опций обновленного Stinger – система дистанционного запуска двигателя с помощью "умного" фирменного брелока.

Внешне узнать новинку можно по обновленной облицовке радиатора, новой светодиодной головной оптике с интегрированными ДХО, иным задним светодиодным фонарям, а также стильным 19-дюймовым дискам. Палитру цветов пополнил новый оттенок Ascot Green. У дилеров новинка ожидается в конце нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

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